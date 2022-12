Nick Carter volta aos palcos após acusação de abuso sexual

A denúncia foi feita por uma mulher chamada Shannon Ruth, em 8 de dezembro. Ela alega que Carter teria a obrigado a fazer sexo oral nele

São Paulo – SP

Integrante do grupo Backstreet Boys, o cantor Nick Carter, 42, voltou aos palcos após ser alvo de uma denúncia de abuso sexual. Ele se apresentou ao lado do grupo musical neste sábado (10), no Jingle Ball do iHeartRadio no Madison Square Garden, em Nova York.

A denúncia foi feita por uma mulher chamada Shannon Ruth, em 8 de dezembro. Ela alega que Carter teria a obrigado a fazer sexo oral nele e depois a forçou a ir para a cama enquanto a chamava de “vadia retardada”. O ato teria supostamente acontecido em 2001, quando Ruth tinha 17 anos e Carter, 21.

Agora com 39 anos, Ruth afirma que quer ser indenizada pelo ocorrido, que teria acontecido em um ônibus da turnê da banda. Documentos alegam que a mulher era virgem na época e que contraiu o HPV após o encontro.

O advogado de Carter, Michael Holtz, negou as afirmações de Ruth, em um comunicado enviado ao jornal Daily Mail. “Esta alegação sobre um incidente que supostamente ocorreu há mais de 20 anos não é apenas legalmente sem mérito, mas também totalmente falsa”, escreveu.

Já o cantor, ainda não se manifestou publicamente e concentrou-se em sua família e no cronograma de apresentações que tinha a cumprir. Carter é casado com Lauren Kitt, e tem três filhos, Odin, 6, Saoirse, 3, e Pea, 1. Na sexta-feira (9), ele compartilhou uma foto com a família.