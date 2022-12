Neymar descolore cabelo para voltar a jogar nas oitavas de final da Copa do Mundo

Camisa 10 da seleção brasileira sofreu lesão no tornozelo na estreia do Brasil

Camisa 10 da seleção brasileira, o atacante Neymar, 30, descoloriu o cabelo para marcar sua volta aos jogos na Copa do Mundo. Ele estava afastado dos campos desde que sofreu uma lesão no tornozelo direito na estreia do Brasil, diante da Sérvia.

“O brabo de visual novo para o retorno, vai com tudo irmão #ousadia. Que Deus abençoe você e a nossa seleção”, escreveu Nariko, o cabeleireiro que fez a transformação no visual de Neymar. Ele já havia atendido o craque na última semana, no dia da estreia do Brasil na Copa.

No feed do Instagram de Nariko, ele já posou ao lado do jogador Negrete e de Felipe Prior e até mesmo compartilhou vídeos fazendo uma “barbearia ao ar livre” diretamente do Qatar. A publicação ao lado de Neymar já passou das 42 mil curtidas.

O Brasil encara a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, às 16h desta segunda-feira (5). A seleção chega ao mata-mata reforçada pelo retorno de Neymar e Danilo, lesionados no primeiro confronto da fase de grupos, contra a Sérvia. Os coreanos têm como trunfo o craque Son Heung-min, decisivo na classificação da equipe asiática durante a partida contra Portugal, na sexta-feira (2).