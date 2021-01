Nego do Borel mostra resultados de exames e nega que transmitiu HPV a Duda Reis

PUBLICIDADE

Após Duda Reis acusar seu ex noivo, Nego do Borel, de transmitir HPV devido a relações extra conjugais, o cantor apareceu em seu Instagram para negar as denúncias.

Nego do Borel mostrou exames de sangue feitos e escreveu em sua rede social:

“Os últimos dias tem [sic] sido de muitas acusações para mim. A minha resposta para tudo isso será provar a minha inocência. E no meio das muitas acusações eu fui acusado de ter transmitido HPV. Como quem não deve não teme, resolvi fazer um exame. E hoje vim aqui apresentar o resultado. Não, eu não tenho e nunca tive HPV, assim como nenhuma outra doença sexualmente transmissível. Se alguém que se relacionou comigo tem, não foi de mim que pegou. Eu e minha equipe estamos trabalhando dia e noite e vamos provar que essas acusações são mentirosas!”, começou ele.

“Agradeço a todos que confiam em mim e estão do meu lado neste momento. Mas a partir de agora não pretendo mais me pronunciar sobre esse assunto. Qualquer dúvida sobre isso será tratada pela minha assessoria jurídica. Estaremos à disposição da justiça. Tenho fé de que a verdade irá prevalecer!”, finalizou o cantor.

Duda acusa Nego do Borel de estupro de vulnerável no boletim de ocorrência que fez na última quinta-feira (14) e que foi divulgado na íntegra no programa A Tarde é Sua. Ao todo são cinco acusações, entre elas lesão corporal, violência doméstica, injúria e ameça. Todos aparecem como consumados na declaração à polícia.

Na quarta-feira (13), Nego registrou um B.O. por “crimes contra a honra” (injúria, calúnia e difamação). Segundo o músico, a influencer o acusou de inúmeras inverdades em sua rede social.

Nego do Borel faz exames para rebater que não transmitiu HPV a Duda Reis (Foto: Reprodução/Instagram)

