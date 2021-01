Nego do Borel mostra resultado negativo de HPV e diz que nunca transmitiu doença

PUBLICIDADE

O cantor Nego do Borel, 28, resolveu rebater as acusações da ex-noiva, Duda Reis, 19, de que teria transmitido a ela HPV, doença sexualmente transmissível. Pelas redes sociais, mostrou o resultado de exames e disse que não tem nem nunca teve a DST.

“Os últimos dias tem [sic] sido de muitas acusações para mim. A minha resposta para tudo isso será provar a minha inocência. E no meio das muitas acusações eu fui acusado de ter transmitido HPV. Como quem não deve não teme, resolvi fazer um exame. E hoje vim aqui apresentar o resultado. Não, eu não tenho e nunca tive HPV, assim como nenhuma outra doença sexualmente transmissível”, começou ele.

Na sequência, disse que se alguém que se relacionou com ele pegou alguma doença não foi dele. “Eu e minha equipe estamos trabalhando dia e noite e vamos provar que essas acusações são mentirosas!”, disse.

O músico ainda agradeceu a todos que confiam nele e que estão do seu lado nesse momento. “Mas a partir de agora não pretendo mais me pronunciar sobre esse assunto. Qualquer dúvida sobre isso será tratada pela minha assessoria jurídica. Estaremos à disposição da Justiça. Tenho fé de que a verdade irá prevalecer!”, finalizou o cantor.

A atriz e influenciadora digital Duda Reis recorreu às redes sociais na última semana com postagens que chamaram a atenção. Chorando, a jovem contou sobre o término do noivado com o funkeiro, e revelou que o fim do relacionamento envolveu traições, agressões e violência psicológica.

Duda Reis concedeu uma entrevista exclusiva ao Fantástico neste domingo (17). Na reportagem, ela disse que começou a tomar remédios prescritos por um psiquiatra depois de ter sido diagnosticada com depressão, síndrome do pânico, bulimia e anorexia.

Duda afirmou, ainda, que Nego do Borel a agredia fisicamente e que ameaçava matar seus pais, resultando em seu completo afastamento da família. “Ele quebrava as coisas na casa quando estava nervoso. Falava: ‘Estou quebrando a casa para não quebrar você’. Teve um episódio em que ele quebrou uma porta no meio com cabeçada para não me quebrar”, disse.

E acrescentou: “Eu estava dopada, e ele vinha ter relação comigo, eu não tinha consciência. Quando tive consciência, fiquei muito mal. As agressões eram constantes, principalmente as verbais. ‘Vai tomar no c, vai se f***, vagabunda’. Ele me chutava, e fiquei roxa na canela.”

O cantor negou todas as acusações e pediu perdão a Duda: “Estupro é muito sério. Não houve sexo sem consentimento. Isso é mentira, não sei porque ela está inventando isso. Não diminuía ela como mulher. Sempre fui amigo da Duda. Falava que ela era linda. A gente discutia de igual para igual, como um casal qualquer. Uma vez, a gente estava no quarto, o videogame escapou da minha mão e quebrou minha TV. Não vou quebrar minha TV cara para caramba! Eu traí, assumo meu erro, e peço perdão a Duda.”

Swellen Sauer, ex-namorada e ex-assessora de Nego do Borel, também denunciou agressões sofridas por parte do artista. “Eu pensava muito no trabalho, isso me deixava muito confusa. As pessoas duvidam muito da gente. Eu entendo por que muitas vezes a gente não fala”, justificou, sobre o fato de não ter contado tudo antes.

As informações são da Folhapress