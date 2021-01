Nego do Borel assiste, do celular, entrevista ao Fantástico sobre o término de seu relacionamento do Duda Reis

PUBLICIDADE

Envolvido em um turbilhão de acusações após o término de seu relacionamento com a atriz e influencer Duda Reis, na noite deste domingo (17), Nego do Borel foi flagrado assistindo reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, sobre o fim da relação.

Duda Reis voltou a afirmar que Nego do Borel a agredia fisicamente.

“Ele quebrava as coisas na casa quando estava nervoso. Falava: ‘Estou quebrando para não quebrar você’. Teve um episódio que ele quebrou uma porta no meio para não me quebrar”.

Duda Reis

O cantor nega as acusações e sustenta que irá provar que tudo é mentira na justiça.