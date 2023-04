Nasce filho de Daniel Radcliffe; ator é flagrado empurrando carrinho em Nova York  

Discretos, os dois só viraram notícia em março após a barriga de Erin denotar que ela esperava um bebê

Nasceu o primeiro filho do eterno Harry Potter, o ator Daniel Radcliffe, 33, com Erin Darke, 38. O casal foi flagrado pelas ruas de Nova York empurrando carrinho com a criança. As imagens e a confirmação do nascimento foram publicadas pelo Daily Mail.

Discretos, os dois só viraram notícia em março após a barriga de Erin denotar que ela esperava um bebê. As imagens, claro, não demoraram a circular pelas redes.

Darke é mais conhecida pela atuação na série “Good Girls Revolt”, e os dois foram vistos pela primeira vez no Festival de Cinema de Sundance, em 2013, um ano após se conhecerem no set do filme “Versos de um Crime”.