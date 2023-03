‘Não vou julgá-lo’, avisa Joana Sanz após visitar ex-marido Daniel Alves na prisão

A modelo conversou por telefone com a jornalista Leticia Requejo, do El Programa de Ana Rosa, da emissora da TV Telecinco

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro de 2023, acusado de abusar sexualmente uma jovem em uma boate, e tem recebido regularmente visitas da ex-mulher.



A modelo conversou por telefone com a jornalista Leticia Requejo, do El Programa de Ana Rosa, da emissora da TV Telecinco. “Estou seguindo em frente. Sempre que posso, vou vê-lo para saber como ele está, como se encontra e saber dele”, comentou. Joana foi também questionada sobre a gravidade da acusação. Respondeu que sabia e comentou ter total confiança no sistema judiciário da Espanha. “Não vou julgá-lo e é para isso que serve a Justiça.”



Joana confirmou que pediu o divórcio no início de março e negou que a mais recente visita ao presídio foi para os dois conversarem sobre a divisão de bens do casal. “Não temos de falar nada de dinheiro porque Daniel e eu temos separação de bens, não temos nada em comum. A única vez que falamos de dinheiro foi no início de toda essa situação. Fiquei arrasada e, por meio do seu advogado, pedi-lhe que arranjasse um apartamento para mim em Paris, onde ia trabalhar. Nunca precisei de nada dele. Cada um sempre teve suas coisas e seu trabalho.”



Os dois se conheceram em 2015 e se casaram dois anos depois, em uma cerimônia secreta em Ibiza, uma ilha na Espanha. Daniel Alves é pai de dois filhos, um menino de 16 e uma menina de 15, frutos do casamento anterior com a brasileira Dinorah Santana. O casal se separou em 2011, após 10 anos juntos.