Murilo Benício é comparado a Al Pacino após cena em ‘Pantanal’: ‘É gratificante’

O momento em que Tenório ouve uma música e reconhece na letra a sua própria história tem rendido muitos comentários positivos para o ator

A cena de Tenório ouvindo uma música e reconhecendo na letra a sua própria história em “Pantanal” (Globo) tem rendido muitos comentários positivos para o ator Murilo Benício nas redes sociais. Ele não precisou de texto para emocionar.

“Murilo Benício nessa cena foi de arrepiar, fez até esquecer que odeio o Tenório”, disse uma. Uma outra seguidora o chama de “Al Pacino brasileiro”, enquanto outro seguidor se refere ao artista como “o patrão das novelas há 20 anos” (veja mais reações baixo).

Procurado pela Folha de S.Paulo, Murilo diz que tem adorado a repercussão em torno de sua atuação na novela da Globo. “Fiquei muito feliz, claro [com as mensagens e de ver seu nome entre os principais assuntos no Twitter]. Apesar de estar pouco na internet, vários amigos me mandaram essas interações”, diz.

Sobre ele ser “o patrão das novelas brasileiras há 20 anos”, Benício agradece e responde: “Pois é. Minha carreira foi praticamente dedicada à TV. É muito gratificante o reconhecimento”, emendou ele em breve papo.