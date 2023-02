‘Muitas mulheres vão se identificar’, diz Regiane Alves sobre relação tóxica em ‘Vai na Fé’

Mãe de dois meninos, frutos do seu casamento com o diretor João Gabriel Duarte, Regiane é ex-nora de Regina Duarte

Ana Cora Lima

Rio de Janeiro – RJ

A primeira personagem de Regiane Alves, 44, na televisão se chamava Clara e era a mocinha da novela “Fascinação”, do SBT, há 25 anos. Dois anos depois, já na Globo, ela ganhou uma personagem-xará em “Laços de Família”. Pois agora, passado um intervalo de 23 anos, a atriz é a intérprete de mais um papel com o mesmo nome na trama das 19h da emissora, “Vai na Fé”.

“Quando li a sinopse de Rosane Svartman me liguei logo nisso”, conta a atriz ao F5. “As personagens chamadas Clara sempre me deram sorte e eu confesso que estou empolgada com a trama dela, porque é bem real. Muitas mulheres vão se identificar com ela.”

Ex-modelo bem-sucedida e que faz parte da alta sociedade carioca, a atual Clara de Regiane sonhou com um casamento pleno e feliz, mas vive um relacionamento abusivo com marido, o empresário Theo (Emílio Dantas). “Ela é submissa, e a relação deles chega a ser doentia. Esse marido está sempre a humilhando e a colocando para baixo e, mesmo vivendo nessa situação horrível, lhe falta coragem para sair, para recomeçar a vida”, comenta.

Regiane lamenta que seja um perfil tão comum nos dias de hoje. “É uma personagem muito real, e posso dizer ainda que um retrato da nossa sociedade assustada com os altos índices de feminicídio”, avalia. Mas, ela adianta que essa Clara vai ter uma reviravolta na trama. A atriz revela que usou referência a personagem de Nicole Kidman na série “Big Little Lies” (2017-2019), da HBO, e reconhece ter passado por relações abusivas, muitas vezes sem perceber.

“Acho que quem tem 40 anos ou mais já viveu um relacionamento tóxico. Quem nunca entrou em um namoro, por exemplo, querendo agradar mais ao outro? Quem não se calou para não criar atrito em um envolvimento? Isso aconteceu e, muitas vezes, a gente nem percebeu. A diferença é que, hoje, com o poder da palavra, quanto mais você falar, expor e expressar as suas vontades, mais a situação vai ficando clara na sua cabeça.”

Mãe de dois meninos (João Gabriel, de 8 anos, e Antônio, 7), frutos do seu casamento com o diretor João Gabriel Duarte, Regiane é ex-nora de Regina Duarte, 75, com quem mantém uma relação boa mesmo, discordando do posicionamento político da avó dos seus filhos. Nos últimos dias, Regina tem sido alvo de críticas de vários colegas de profissão pela defesa ao governo Bolsonaro e a seus aliados, chegando a divulgar fake news em seu perfil no Instagram.

“Acho que democracia é isso, respeitar a opinião do outro. Não quero entrar em atrito, sabe? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra -e basta a gente respeitar o outro lado. Prefiro preservar a imagem que ela tem de ser a grande atriz que foi para o nosso país. Mas, claro que a gente fica triste de vê-la apoiando uma situação dessas”, finalizou.