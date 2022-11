Morre Roberto Guilherme, o Sargento Pincel de ‘Os Trapalhões’

Família confirmou a morte do ator

Morreu, nesta quinta-feira (10), no Rio de Janeiro-RJ, o ator Roberto Guilherme, o “Sargento Pincel” da série Os Trapalhões, da TV Globo. A informação foi confirmada pela família do artista via redes sociais.

“Descanse em paz, melhor pai, marido, avô e amigo do mundo”, declarou a família através do perfil do ator no Instagram.

Roberto Guilherme sofria de câncer e estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. A esposa do também ator Renato Aragão, o Didi de ‘Os Trapalhões’, também confirmou a morte do artista.

Com um extenso currículo, Roberto ficou conhecido na TV como o irreverente Sargento Pincel, papel que interpretou por mais de 30 anos. Ele contracenava com o ‘Soldado 49’, personagem de Renato Aragão, em Os Trapalhões. O último trabalho foi na série de comédia Dra. Darci (2018), da Multishow, estrelada por Tom Cavalcante e Fabiana Karla. Roberto Guilherme interpretou General Armando, avô e sogro de Darci, interpretada por Tom.