Morre Maria Carmem Barbosa, roteirista de ‘Sai de Baixo’, aos 77 anos

A autora e produtora Maria Carmem Barbosa morreu na madrugada desta sexta-feira (22), no Rio de Janeiro, aos 77 anos. Ela sofra de complicações do Alzheimer. A notícia foi compartilhada no Instagram pelo amigo Miguel Falabella, ao lado de que escreveu várias de suas obras.

Maria Carmem Barbosa escreveu grandes sucessos da televisão. Trabalhou como roteirista para os programas “Sai de Baixo”, “Brasil Legal” e “Vida ao Vivo”, “Delegacia de Mulheres”, “Toma Lá, Dá Cá”, entre muitos outros da TV Globo. Também na emissora, escreveu novelas como “A Lua me Disse” e “Lua Cheia de Amor”.

Ao G1, o sobrinho da dramaturga, Thiago Barbosa, disse que ela estava internada há dois meses na Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, no rio de Janeiro. Na madrugada desta sexta, sofreu uma queda brusca de pressão e uma parada cardiorrespiratória.

Maria nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1946. Antes de seu sucesso como autora, foi trabalhou como produtora e foi proprietária da empresa Ensine Audiovisual. Em 1970, passou a escrever para a rádio MEC. Ainda nos anos 1970, começou a trabalhar como produtora na TV Globo.

Além do trabalho na televisão, Maria Carmem Barbosa é autora do livro de cônicas e poemas “A Louca de Louça”, das peças “Hoje Eu Me Chamo Dinorah!”, “Por um Triz Não Sou Feliz”, “Querido Mundo e Síndrome” e do filme “A Guerra das Rochas”, de 2008.

Junto a Miguel Falabella, escreveu “Salsa e Merengue”, “A Lua me Disse”, episódios de “Sai de Baixo”, a série “Toma Lá, Dá Cá” e a série “Delegacia das Mulheres”. O parceiro compartilhou uma foto com a amiga no Instagram, acompanhada de um texto.

“A vida é sempre surpreendente. Acabei de postar uma homenagem pelo aniversário de Zezé e recebo a notícia da passagem de Maria Carmem Barbosa, minha parceira e amiga por anos incontáveis. Escrevemos juntos novelas, peças e roteiros, viajamos juntos, sonhamos e idealizamos projetos, foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas”, escreveu.

“Eu poderia passar alguns dias contando histórias sobre nós dois e, na verdade, deixei de conta-las porque Maria Carmem já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu que dava o viver já por vivido e saiu do ar, com muita rapidez, desligando-se do mundo. Agora, veio a morte física. E o dia fervilha de lembranças! Amiga querida, parceira de tantas aventuras, descanse! Você merece.”