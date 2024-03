Morre Eric Carmen, cantor dos hits ‘All By Myself’ e ‘Hungry Eyes’, aos 74 anos

O cantor Eric Carmen, conhecido pelo sucesso “All By Myself”, morreu aos 74 anos durante o fim de semana

O cantor Eric Carmen, conhecido pelo sucesso “All By Myself”, morreu aos 74 anos durante o fim de semana. A mulher do artista confirmou a informação nesta segunda-feira (11), mas não revelou a causa da morte.

“Nosso doce, amoroso e talentoso Eric faleceu enquanto dormia, no fim de semana”, afirmou Amy Carmen. “Para ele, foi uma grande alegria saber que, durante décadas, sua música tocou tantas pessoas e será seu legado duradouro.”

O cantor foi alçado ao estrelato nos anos 1970, quando estourou com o hit “All By Myself”. A música alcançou o segundo lugar da parada de sucessos dos Estados Unidos e se tornou um clássico daquela década. “Make Me Lose Control” é outro hit pelo qual o cantor é lembrado.

Algumas de suas canções também fizeram parte de filmes emblemáticos. Para o longa “Footloose”, de 1984, ele co-escreveu “Almost Paradise”. Já para “Dirty Dancing”, de 1987, ele escreveu e cantou “Hungry Eyes”.

Carmen viu muitas de suas músicas serem interpretadas por nomes importantes da indústria, como Celine Dion, John Travolta e Shaun Cassidy.

Ele começou a carreira na banda Raspberries, formada em Cleveland. O grupo estourou em 1972 com seu álbum de estreia autointitulado, que trouxe o sucesso “Go All the Way”. “Fresh”, o segundo disco, também fez sucesso e emplacou hits como “I Wanna Be With You” e “Let’s Pretend”. Em 1975, a banda se separou e Carmen deu início à sua bem-sucedida carreira como cantor solo.