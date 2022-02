Modelo Adriana Lima anuncia gravidez do terceiro filho no primeiro Tik Tok

Este é o primeiro filho do casal, que tornou o relacionamento público no Festival de Cinema de Veneza, em outubro de 2021

A modelo brasileira Adriana Lima, 40, ex-angel da marca Victoria Secrets, anunciou nesta sexta-feira (18) que está grávida do terceiro filho. Ela contou a novidade em seu primeiro vídeo do Tik Tok mostrando a reação do namorado Andre Lemmers, 40, ao descobrir que será pai.



No vídeo, Adriana compartilhou várias situações em que Lemmers aparece inesperadamente assustando a modelo. Por isso, ela decidiu “retribuir” os sustos mostrando o teste de gravidez positivo para o namorado na cama logo após ele acordar.



“Ele gosta de me assustar em todos os lugares. No banheiro, em casa, antes de ir ao trabalho, no museu, no jardim. Hoje eu me vinguei”, disse Adriana, que concluiu o vídeo mostrando o ultrassom e anunciando que o bebê nascerá no outono.



Este é o primeiro filho do casal, que tornou o relacionamento público no Festival de Cinema de Veneza, em outubro de 2021. No Dia dos Namorados, Adriana escreveu uma mensagem para o namorado no Instagram. “Minha alma gêmea para sempre, feliz dia dos namorados. Eu te amo mais que chocolate.”



A modelo tem duas filhas –Valentina, 12, e Sienna,9– do casamento anterior com o ex-jogador de basquete profissional sérvio Marko Jaric. Eles finalizaram discretamente o divórcio, em março de 2016, quase dois anos após anunciarem a separação.