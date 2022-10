Millie Bobby Brown revela amizade com Mariah Carey e cita possível parceria

Brown conta que costuma frequentar a casa de Carey, já que seus filhos Moroccan e Monroe, 11, são grandes fãs da série da Netflix

São Paulo – SP

A atriz Millie Bobby Brown, 18, afirmou que pode fazer uma parceria musical com a cantora Mariah Carey, 53. Em entrevista ao The Tonight Show, de Jimmy Fallon, a estrela de “Stranger Things” ainda revelou detalhes de sua amizade improvável com a vencedora de cinco Grammys.

Brown conta que costuma frequentar a casa de Carey, já que seus filhos Moroccan e Monroe, 11, são grandes fãs da série da Netflix. “Vou até lá e cantamos juntas”, revelou. O apresentador perguntou então se os fãs poderiam esperar uma parceria entre as duas.

“Potencialmente”, respondeu a atriz de “Enola Holmes”, que ainda classificou a Carey como “a cantora mais talentosa de todos os tempos”. “Este é o maior furo que já recebi no The Tonight Show. Eu compraria isso em dois segundos”, respondeu Fallon.

A atriz ainda contou que as duas estão tão próximas agora, que Carey a chama carinhosamente de “Mimi” quando estão juntas. “Ela cresceu aos olhos do público e nós nos conectamos em tantos níveis diferentes. Amo o jeito que ela leva sua vida com tanto poder, com tanto conhecimento. Ela é uma luz guia incrível para mim”, acrescentou.