Millie Bobby Brown fala sobre preparativos para casamento com Jake Bongiovi: ‘Muito divertido’

Millie Bobby Brown, uma das estrelas da série Stranger Things, revelou para a revista Women’s Wear Daily que os preparativos para o seu casamento com o ator e modelo Jake Bongiovi já estão em andamento. A atriz de 19 anos declarou que o processo está sendo “muito divertido”.

“Posso dizer que os planejamentos para o casamento estão em curso. É muito divertido. É uma fase empolgante da minha vida”, comentou. Ambos estão juntos desde 2021 e anunciaram o noivado em abril deste ano, quando a atriz publicou uma foto abraçada com o amado e mostrou o anel de diamante que recebeu.

Exposição moderada

Na entrevista, Millie pontuou ainda que decidiu se afastar das redes sociais. Segundo ela, a sua equipe é responsável por moderar as publicações a fim de preservar a sanidade mental da artista. “Pessoalmente, sinto que não estava acrescentando nada na minha vida. E me senti bem. Eu apenas senti que poderia viver a minha vida com mais confiança e liberdade, liberdade mental”, esclareceu.

“Me sinto melhor assim. Mas isso não significa que eu não veja as coisas boas. Eu tenho uma equipe maravilhosa que censura tudo para que eu possa me proteger”, destacou. O casamento, por sua vez, será reservado apenas o casal e amigos próximos.

“Prefiro manter as coisas atrás as cortinas porque há alguns momentos na vida que só acontecem uma vez. E ter a opinião de todo mundo, toda a atenção em cima da gente não me soa natural. Então prefiro manter essas coisas, esses momentos preciosos, mais próximos do meu coração.”

Estadão Conteúdo