Michelle Branch é presa por violência doméstica após descobrir traição

Cantora agride ex-marido Patrick Carney por pulada de cerca com empresária

A cantora Michelle Branch foi presa por violência doméstica na noite de quinta-feira (11), em Nashville, Estados Unidos. Ela assumiu ter agredido com alguns tapas no rosto do até então marido, Patrick Carney após a confissão de uma traição recente. Branch acabou sendo encaminhada para a delegacia.

Michelle e o baterista do The Black Keys estavam juntos há cinco anos e eram pais de um menino Rhys James, de 4 anos, e a menina Willie Jacquet, de seis meses. A fiança de Branch foi fixada em US$ 1 mil e ela teria sido liberada da custódia antes mesmo do pagamento por causa da amamentação da filha.

Um representante do Departamento de Polícia de Nashville confirmou o episódio da cantora à revista Rolling Stone.

A confusão entre o casal aconteceu depois de a cantora ter anunciado o fim de seu casamento horas antes. Ela acusou o marido de tê-la traído com sua empresária, Haley McDonald, no Twitter, mas apagou a publicação. Não demorou muito para a notícia se espalhar no mundo das celebridades.

Em pronunciamento à revista “People”, Michelle Branch confirmou a traição e comentou: “Dizer que estou totalmente arrasada não chega nem perto de descrever como me sinto por mim e pela minha família. O tapete foi completamente puxado debaixo de mim e agora preciso descobrir como seguir em frente. Com crianças tão pequenas, peço privacidade e gentileza.”