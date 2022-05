Mel Maia comemora 18 anos e dá festa em espaço de 30 mil metros quadrados

A festa aconteceu em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e contou com shows de funk e pagode, e até mesmo brinquedos infláveis para os convidados

Apesar de ter completado 18 anos no dia 3 de maio, a atriz Mel Maia decidiu fazer sua comemoração neste domingo (29). A festa, intitulada “18tinho”, aconteceu em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e contou com shows de funk e pagode, e até mesmo brinquedos infláveis para os convidados.

As atrações da noite foram nomes como Mumuzinho, DJ Nem do Dick, DJ FP do Trem Bala, DJ Cabelo do Turano, Samba do Amor e DJ LZ do CPX. Ao longo da noite, Maia gravou diversos Stories em seu Instagram, mostrando convidados e distribuindo shots de bebida.

“Até meus professores e minha mãe estão aqui”, mostrou ela em um dos registros. A ex-atriz mirim usou um look rendado multicolorido, que exibia o biquíni vermelho que ela estava vestindo por baixo. “Gente, olha como eu estou linda! Sério, eu estou muito linda”, disse em outro Stories.

A peça foi feita à mão e custa de R$ 499 à R$ 599, a depender do tamanho encomendado. A artista também gravou algumas coreografias ao longo da noite e detalhes da decoração e cardápio da comemoração. Além disso, Maia também contou aos seguidores que a hora de cantar “Parabéns” é um dos momentos em que ela fica sem graça diante de todos os convidados.

“Nunca sei o que fazer”, disse ela no vídeo. A festa aconteceu no Galeria Jardim, espaço utilizado para casamentos, formaturas e eventos corporativos. O local possui cerca de 30 mil metros quadrados de área verde.