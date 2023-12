Médicos atualizam estado de saúde de Zé Neto

Zé Neto passou por mais exames hoje pela manhã, e segue consciente e orientado, alimentando-se normalmente

Na noite de ontem (5), o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro quando estava saindo de seu rancho, em Fronteira-MG. Ele foi levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, e de acordo com sua assessoria de imprensa, apesar de seu quadro clínico ser estável, precisará seguir internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar.

Zé Neto passou por mais exames hoje pela manhã, e segue consciente e orientado, alimentando-se normalmente. Ele sofreu escoriações e fraturas em três costelas, e precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo. O cantor deverá passar por nova avaliação nesta quinta-feira (7).

De acordo com a Polícia Federal, o acidente ocorreu com uma colisão lateral entre três veículos, vitimando cinco pessoas. Além da dupla do cantotr Cristiano, outra vítima também se machucou gravemente, e as outras três apresentaram somente ferimentos leves.