MC Soffia acusa organização do MTV Miaw de racismo ao não receber comida nem água

Em uma série de vídeos pelas redes sociais, a cantora começou a mostrar o que acontecia nos bastidores da premiação

A rapper MC Soffia, que concorria no MTV Miaw 2022 ao prêmio na categoria Black Star Rising por BET, disse que não recebeu água, comida nem cadeira e chamou a organização do evento de racista.

Em uma série de vídeos pelas redes sociais, começou a mostrar o que acontecia nos bastidores da premiação e contou sobre o seu caso. “Eu achando que iria ter comes e bebes, vim sem bolsa nenhuma”, começou ela antes de perguntar se quem concorria a um prêmio tinha direito a ganhar alguma coisa, “uma bebida ou pipoca pelo menos”.

Com a negativa, Soffia começou a ficar mais nervosa. “Todo mundo de pé. Para mim não tem cadeira, para outros artistas tem. Mas tudo bem […] Não nasci para estar no camarote, não nasci para estar com todos esses artistas, né? Eu vou voltar para minha casa”, rebateu a artista.

Depois de chegar em casa, a rapper contou que essa não teria sido a primeira vez que foi “humilhada pela MTV”. “Para mim chega, acabou. Tem preto que foi indicado e nem convite ganhou. A gente tem que abrir a boca porque calada não vence”, emendou.

Revoltada, a cantora disse que foi mandada para a pista, não tinha comida, nenhum tipo de conforto e que “todo mundo é racista”. “Temos cada vez mais que ficar fortes. Obrigada a todos que estão compartilhando e me dando força. Outros artistas indicados tinham camarote, comida. Eu não mereço passar por isso.”

Procurada, a MTV disse que assim que tivesse um posicionamento oficial passaria. E assim que isso acontecer este texto será atualizado.

Mais reclamações de artistas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais artistas reclamaram publicamente da ausência na premiação. Dentre eles Felipe Neto, que disse que não entendeu o motivo de ter sido esquecido esse ano. Segundo ele, talvez seja uma represália pelo faro de ter negado ir em 2021.

A ex-BBB Rízia Cerqueira também era um dos nomes que concorria ao mesmo prêmio de MC Soffia, mas nem convite recebeu. “Humilhados serão exaltados”, postou.

Raquel Real, indicada ao prêmio sobre memes, foi mais uma que não recebeu convite. Na publicação de Rízia, ela sugeriu criar uma premiação só para aqueles que foram foram vetados.

A podcaster Tata Estaniecki, que concorria ao prêmio Dupla de Milhões, não recebeu convite para ir ao evento também.