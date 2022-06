MC Mirella para em hospital após briga entre a mãe e o ex, Dynho

A cantora reclamou em suas redes sociais sobre a exposição da vida pessoal e tranquilizou os fãs, afirmando que não iria cancelar os shows

MC Mirella, de 24 anos, não aguentou ver a briga virtual entre a mãe, Márcia Barroz, e o ex-marido, Dynho Alves. A funkeira postou no Instagram na noite desta quinta-feira (9) diversos vídeos chorando e desabafou sobre o assunto.

“Gente, pelo amor de Deus, manda esse povo apagar essas coisas que ficam postando sobre mim. Não aguento mais tanta exposição da minha vida nessas coisas. Não consigo ter um dia de paz. Eu odeio que exponha minha vida nessas coisas, eu odeio esse tipo de situação”, começou a cantora.

“Tenho problemas com um monte de gente, vocês sabem que vivo sozinha. Sou eu e eu em casa, às vezes meus amigos e a galera da minha equipe. Ninguém sabe ao fundo o que acontece na minha vida, então, por favor, gente, respeita isso”, declarou.

A cantora se separou de Dynho em novembro de 2021, durante a participação dele em A Fazenda devido à aproximação do cantor com outra confinada, a influenciadora Sthe Matos.

“Já foi uma turbulência gigante na minha vida esse último ano, só quero um pouco de privacidade”, pediu ela. “Mano, nem minha mãe, nem meu próprio ex têm respeito por mim. É difícil, sabe? Fica todo mundo querendo se envolver numa história que só diz respeito a mim. Muito difícil, não aguento mais”, completou.

Algumas horas depois do desabafo, Mirella fez fotos em um hospital. “Tive crise e vim tomar medicação”, explicou ela, que garantiu ainda que não cancelaria o show que faria na mesma noite.

A briga virtual entre a mãe de Mirella e Dynho aconteceu após o cantor ter ido ao aniversário da ex — dias antes, eles apareceram dançando juntos, mas afirmaram serem só amigos. Em uma live, Marcia chamou o cantor de “cara de pau” e o acusou de querer fama em cima da filha. “Deixa a Márcia saber quem é que fica vindo atrás de mim”, rebateu ele, ao comentar o assunto em um post no perfil Gossip do Dia.