Marlene Mattos publica mensagem enigmática em meio à repercussão de documentário de Xuxa

Marlene Mattos se pronunciou nas redes sociais sobre o reencontro com Xuxa. O aguardado episódio do documentário sobre a apresentadora foi lançado na noite desta quinta-feira, 3, no Globoplay. No quarto capítulo de Xuxa, o Documentário, a ex-empresária conversa com a artista pela primeira vez em 19 anos sobre o motivo do rompimento entre as duas. Marlene também rebateu as acusações de abusos psicológicos

Em meio à repercussão do reencontro, Marlene publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais. Nos comentários, usuários interpretaram a mensagem como uma indireta às acusações de Xuxa: “quando faltar sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas”, escreveu Marlene, acompanhada da legenda “atitude e determinação”.

Estadão Conteúdo