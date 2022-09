Mark Zuckerberg e esposa anunciam espera pelo terceiro filho: ‘Muito amor’

Casados desde 2012, o casal tem duas filhas, de 6 e 5 anos. O anúncio do novo bebê foi feito com uma foto dos dois abraçados

O empresário Mark Zuckerberg, 38, e a esposa, Priscilla Chan, 36, anunciaram nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), que estão esperando a terceira filha. “Muito amor. Feliz por partilhar que Max e August vão ter uma nova irmãzinha no próximo ano”, afirmou o fundador e CEO da Meta no Instagram.

Casados desde 2012, o casal tem duas filhas, de 6 e 5 anos. O anúncio do novo bebê foi feito com uma foto dos dois abraçados. No nascimento das duas filhas anteriores, Zuckerberg tirou licença de dois meses. “Tenho certeza de que o escritório estará de pé quando eu retornar”, brincou ele no nascimento da caçula

O casal se casou em Palo Alto, na Califórnia, em uma cerimônia que foi surpresa para os cerca de cem convidados que pensavam que se tratava de uma celebração da recente formatura de Priscilla Chan, que concluía a faculdade de medicina, na época. Billie Joe Armstrong, vocalista da banda americana Green Day, tocou no evento.