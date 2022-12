Marília Mendonça ganha novo disco póstumo, um ano após acidente aéreo

Com seis faixas, o disco traz gravações da artista na live “Serenata”, assim como “Decretos Reais, Vol.1”, lançado em julho deste ano

São Paulo – SP

O segundo EP póstumo de “Decretos Reais”, de Marília Mendonça, foi lançado nesta sexta-feira (9), pouco depois da morte da cantora completar um ano.

Com seis faixas, o disco traz gravações da artista na live “Serenata”, assim como “Decretos Reais, Vol.1”, lançado em julho deste ano. A apresentação, ocorrida em maio de 2021, traz um repertório que mescla músicas gravadas pela própria Marília e versões de canções de diversos estilos.

No EP, estão “Leão”, parceria de Marília com Xamã, “Pra Falar a Verdade”, de Daniel, “Morango do Nordeste”, de Lairton e seus Teclados, “Café da Manhã”, de Roberto e Erasmo Carlos, “Nem é Bom Lembrar”, de Zezé di Camargo e Luciano, e “Uma Vida a Mais”, de Maiara e Maraisa.

Do pagode à bachata, várias canções de Marília foram lançadas após sua morte. Duas delas, aliás, ficaram entre as 50 músicas mais tocadas no Spotify brasileiro no primeiro semestre do ano -“Te Amo Demais” e “Mal Feito”.

Conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marília morreu aos 26 anos. O avião, que transportava mais cinco vítimas do acidente, caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte.