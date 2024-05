Marília Gabriela diz que demorou a superar entrevista com Madonna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Marília Gabriela diz que superou o mal-estar causado, há 25 anos, por uma entrevista desastrosa com Madonna, agora prestes a fazer o maior show de sua vida nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (4).

“Continuo achando a Madonna um ícone da nossa geração. Passei por aquele perrengue na época, fiquei triste, mais do que aborrecida, e o tempo se incumbiu em diluir a minha lembrança daquele tropeção”, diz ela à Folha de S.Paulo.

No programa De Frente com Gabi, à época transmitido pelo SBT, Madonna foi monossilábica na maioria de suas respostas, deixando a conversa cair numa constrangedora sequência de silêncios. O caso é lembrado na peça “A Última Entrevista de Marília Gabriela”, em que a jornalista responde a perguntas de seu filho, Theodoro Cochrane.

“A semelhança entre uma peça e uma entrevista está na identificação que você estabelece com as pessoas. Ainda acredito que todo mundo é parecido”, diz Marília.