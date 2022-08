Maria Beltrão encontra o papa Francisco e ouve pergunta inusitada: ‘Cachaça é água?’

Apresentadora do É de Casa levou brigadeiros e doces brasileiros para o pontífice

Maria Beltrão, 50, viveu um dos momentos de maior emoção de sua vida. A apresentadora do É de Casa (Globo) se encontrou pessoalmente com o papa Francisco, 85, no Vaticano. E ainda ouviu do pontífice uma pergunta que a fez cair na gargalhada

A apresentadora contou que a visita ocorreu por intermédio de um padre que ela conheceu e que trabalha com o papa. Foi ele quem lhe contou da possibilidade de ir a uma audiência geral, que costuma ocorrer às quartas-feiras e na qual Francisco recebe fiéis. “Pintou uma oportunidade para eu ir nessa do dia 24 e eu falei: ‘Eu vou, eu arrumo um jeito de ir’.”

Porém, a jornalista não queria chegar de mãos abanando. “Eu cismei de dar duas coisas para ele”, revela. “Eu sei que ele é muito devoto de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e eu tinha uma imagem linda dela que resolvi dar de presente para ele. Ele nem viu na hora, espero que veja depois, nem consegui explicar porque estava muito nervosa.”

O segundo presente foi um mimo com uma cara bem brasileira. “O padre que é meu amigo disse que ele gosta muito de doce, não pode comer muito, mas come um pouquinho e o resto ele distribui lá para os outros padres, para as irmãs que moram lá na Casa Santa Marta com ele. Aí falei: ‘Nem que ele não coma, eu vou dar um docinho’. Na verdade eu dei vários: paçoquinha, pé de moleque, bolo de rolo, tudo brasileiro… e brigadeiros.”

Beltrão explicou que tem tradição de distribuir brigadeiros uma vez por semana para suas equipes de trabalho. “Fazia isso no Estúdio i [programa que ela apresentava na GloboNews] e faço agora no É de Casa”, conta. “Mas antes eu perguntei para o padre Bruno se isso era um completo absurdo e ele falou: ‘Você pode levar para o papa o que você quiser’. Eu falei: ‘Então vou levar’.”

Na hora de entregar o presente, no entanto, ela conta que ficou nervosa. “Ele achou que eu estava mostrando alguma coisa minha para ele abençoar, então saiu abençoando os brigadeiros”, conta, aos risos. “Eu tentava dizer que os brigadeiros eram para ele, abri a caixa do brigadeiro e falei: ‘É para o senhor, não engorda’.”

A brincadeira serviu para quebrar o gelo. “Aí ele viu que eu era levada, por assim dizer, e entendeu que era para ele”, diz Beltão. “Ele respondeu: ‘Ah, engorda, sim’. E sorriu. E aí cumprimentou a mim, a minha filha e ao meu marido.”

Depois de todos relaxados, o papa ainda surpreendeu a apresentadora com seu bom humor. “Ele virou para mim e falou: ‘Rezem por mim'”, lembra. “Quando ele falou, eu disse: ‘Rezo sempre pelo senhor, e as irmãs clarissas, da Gávea [zona sul do Rio], pediram que lhe dissesse que rezam sempre pelo senhor e pelas suas intenções. Aí ele me olhou, com o olhar da maior gravidade, e falou: ‘Tenho uma dúvida: cachaça é água?’.”

A frase é recorrente em brincadeiras do papa com brasileiros, mas Beltrão, claro, se surpreendeu e caiu na gargalhada. “Eu ri à beça, apertei a mão dele, abracei ele… aí já entrei no modo Maria, abracei, chorei, tudo ao mesmo tempo. Foi maravilhoso”, conta. Ela diz que pretende falar no próximo sábado (27) tudo sobre a experiência no É de Casa.

Recentemente, a jornalista falou ao podcast Deus Te Ouça, da Folha de S. Paulo, sobre sua devoção à fé católica. Ela contou que depois de seu segundo casamento, em 2012, passou de “católica claudicante” a frequentadora assídua de missas e grupos de oração.

“Na primeira missa que eu fui, de repente me invadiu qualquer coisa que eu não parava de chorar. Mas eu chorava de alegria”, ela afirma na entrevista. “Era como se Jesus descesse ali e falasse ‘até que enfim, minha filha’.”

Na conversa, a jornalista também revela o que pensa sobre debates públicos que são influenciados pela fé, por exemplo a questão do aborto -e como isso impacta o cotidiano dela no trabalho e nas relações pessoais.