Marcus Buaiz anuncia noivado com Isis Valverde

Em publicação, Marcus Buaiz se declarou e disse que o noivado é mais um passo para que o casal construa uma família

O empresário Marcus Buaiz, 44, usou as redes sociais para anunciar que está noivo da atriz Isis Valverde, 36.

Na publicação, Marcus Buaiz se declarou e disse que o noivado é mais um passo para que o casal construa uma família. “Foi inesquecível. Nós e o mar! E o sim para seguirmos juntos na união e construção da nossa família. Com paz e muito amor”, escreveu o empresário.

Um dia antes do anúncio do noivado, Isis Valverde já tinha se declarado para o noivo. “Encontros, abraços, elaborações, lembranças, sonhos, lágrimas, gargalhas. Ah! E o mar! E você!”, escreveu a atriz.

O relacionamento entre Marcus e Isis começou recentemente. No Dia dos Namorados deste ano, os dois anunciaram o relacionamento.

Marcus foi casado com a cantora Wanessa Camargo, com quem teve dois filhos. Já Isis se relacionou com o modelo Andre Resende, com quem tem um filho.