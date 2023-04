Vovó na área: Gretchen morre de amores por neto ao dar banho no pequeno

O recém-nascido, Arthur Miliardo, é filho de Sergio Aversani, o filho número três da cantora e dançarina com o empresário Paulo Aversani

Assunto para as vovós de plantão que estão aproveitando muitos os seus netinhos recém-nascidos. Alô, Gretchen! A rainha do rebolado aproveitou muito a chegada do seu neto, filho do seu filho número 3, Sergio Aversani. Gretchen não deixou de dar um banho no netinho e compartilhar o momento nas redes sociais.

“Por muitas vezes algumas pessoas pensam que não somos de verdade. Que nossa vida é feita de festas e glamour. Que não temos família. E até que não temos sentimentos. Essas imagens mostram uma Vó, dando o primeiro banho no seu novo netinho,cheia de amor,carinho,doçura e paciência. Essa é a Gretchen que vocês não conhecem. Que vocês não convivem. Que vocês nem imaginam o que vai dentro do coração dela. Aí está a Gretchen, avó, mãe e de verdade. Momento de amor incondicional”, escreveu ela na legenda do vídeo.

Para quem não sabe, Sergio é fruto do relacionamento da cantora com o empresário Paulo Aversani. O netinho da musa tem o nome de Arthur Aversani, que o bebê leve muita alegria a toda a família.