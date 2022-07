Malvino Salvador diz que Guilherme Leicam o beijou de língua em novela

Estou respeitando todos os meus pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua, eu fiquei indignado”, comentou, aos risos

O ator Malvino Salvador, 46, revelou durante papo no podcast Papagaio Falante que o beijo com o ator Guilherme Leicam, 31, no final de “A Dona do Pedaço” (Globo, 2019), não foi tão técnico assim.

No último capítulo, ambos os personagens ficavam juntos e selavam a união com um beijão. Mas isso acabou assustando Malvino. “A gente fez o beijo várias vezes. Estou respeitando todos os meus pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua, eu fiquei indignado”, comentou, aos risos.

“Estou lá e sinto uma língua entrar e falei, que p** é essa? Fiquei esperando a diretora dar o corte. Uma língua gelada. Eu falei assim: ‘Está querendo tirar uma casquinha de mim?’. Mas ele estava nervoso, e na hora do nervosismo, acabou botando a língua”, lembrou.

Ao final, Malvino disse que brinca com essa situação e que não tem preconceito nenhum.