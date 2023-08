Maju Coutinho revela a influência de Glória Maria em sua carreira e agradece por abrir caminho

A apresentadora vem enfrentando há anos ofensas racistas nas redes sociais e tem tomado medidas legais contra os ofensores

As apresentadoras do Fantástico, Maju Coutinho e Poliana Abritta, destacaram a relevância da diversidade no icônico programa de domingo, que celebra cinco décadas no ar. A diversidade ganhou destaque no Fantástico com a contratação de Maju Coutinho, tornando-a a segunda mulher negra a comandar o programa em cinco décadas, seguindo os passos de Glória Maria.

Embora a emissora também aborde questões diversas em outros telejornais, o Fantástico é uma das principais vitrines para denunciar atos como o ataque às sedes dos três Poderes e o racismo enfrentado pelo jogador Vinicius Junior.

“Existem questões que são inegociáveis, como o racismo, a homofobia, o negacionismo e a ameaça à democracia. Não me sinto confortável para fazer um editorial, mas nossa posição pode ser refletida até mesmo em um olhar ou expressão facial”, disse Coutinho.

A apresentadora vem enfrentando há anos ofensas racistas nas redes sociais e tem tomado medidas legais contra os ofensores. Inclusive, ao buscar seu nome no Google, o primeiro resultado é relacionado à sua suposta demissão, que nunca ocorreu.

“O que é negativo atrai cliques. Eu nem procuro mais meu nome na internet. Só traz aborrecimentos”, afirma Maju. Ela revela que, mesmo sem muitas conversas, recebeu um importante conselho de Glória Maria, que disse: “Erga a cabeça e siga firme. Ela abriu o caminho.”

O encontro entre Coutinho e Glória Maria ocorreu durante a premiação “Rio Sem Preconceito” em 2015, quando a jornalista veterana entregou o prêmio a Maju. Em uma emocionante homenagem após a morte de Glória Maria, Maju fez uma postagem no Instagram, revelando que ficou em “transe” durante esse encontro e que estava diante da pessoa que a inspirou a explorar o mundo das possibilidades.