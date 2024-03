Maitê Proença coloca à venda novamente apartamento de luxo no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Maitê Proença, 66, colocou à venda novamente seu apartamento de luxo no Rio de Janeiro. O imóvel no Edifício Chopin, Copacabana, na Zona Sul da cidade, foi anunciado por R$ 4,3 milhões.

O imóvel teve uma queda no valor de venda. Agora, a propriedade custa R$ 600 mil a menos do que quando foi anunciado pela primeira vez no ano passado. O apartamento de luxo tem 300 metros quadrados e é com vista para o mar, de acordo com informações do jornal O Globo.

Cômodos do apartamento de luxo. O imóvel tem hall de entrada, sala de estar e jantar, sala de TV, dois quartos, um com suíte, cozinha, despensa, entre outros. O condomínio é de R$ 2.831,00 e o IPTU (mensal) de R$ 1.359.

A atriz decidiu vender o imóvel para buscar um espaço perto da natureza, de acordo com uma entrevista para a revista Ela, do jornal O Globo. “Quero investir numa terra com galinhas, água limpa e horta para minhas netas viverem uma vida mais pé no chão. Desisti por um período, mas agora retomei a ideia. Está à venda!”, contou.

Em agosto do ano passado, a atriz tinha divulgado a venda por meio das redes sociais. “Estou vendendo um apartamento em que morei durante muitos anos, o que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros no mesmo prédio é a luz. Ele é absolutamente claro, todo iluminado, dos cômodos à área de serviço, é um apartamento alegre e que produz alegria, dá uma olhada”, disse a atriz.