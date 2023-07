Maisa tranquiliza fãs após incêndio atingir apartamento em que ela estava no Recife

Atriz estava com amigos quando curto-circuito em ar-condicionado teria causado o fogo

O apartamento em que Maisa Silva, 21, estava pegou fogo na manhã deste sábado, 29, na zona norte do Recife (PE), de acordo com a TV Globo. Em imagens captadas pela equipe da emissora, a atriz foi avistada chorando em frente ao prédio, em segurança.

O incêndio se iniciou por volta das 10h deste sábado. Segundo a reportagem, Maisa e outras seis pessoas estavam em apartamento no 26º andar. Ela e três amigas conseguiram sair por conta própria. Entre as pessoas presentes, estava um jovem com deficiência, que foi carregado pela babá.

Em depoimento para a emissora, o síndico do edifício afirmou que o fogo foi causado por um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos.

De acordo com o major Serafim, do Corpo de Bombeiros, dois jovens ficaram no apartamento, se protegendo no quarto mais afastado das chamas. Eles foram entregues à equipe do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu), conscientes.

Por meio dos stories do Instagram o empresário da artista, Guilherme Oliveira, tranquilizou os fãs. “Maisa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas”, diz a mensagem.