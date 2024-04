Maíra Cardi diz gostar de ver filha chamar Thiago Nigro de pai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A influenciadora fitness Maíra Cardi tem tido de conviver com uma polêmica em torno de sua filha, Sophia, 5, fruto de seu relacionamento com o cantor e ator Arthur Aguiar. Isso porque ela por vezes publica a menina chamando o influenciador financeiro Thiago Nigro, atual marido dela, de pai.

Indagada por seguidores a respeito disso, ela disse que acha normal que a menina tenha identificação com outra figura masculina dentro de seu convívio.

“A cada 15 dias, ela vê o pai biológico. É natural que tenha outra referência masculina que é o meu marido. Não caberia chamar de tio. Ele que está todo dia brincando, fazendo a mamadeira e aguentando as birras que não são poucas”, disse.

Segundo Maíra, mesmo se Sophia começasse a chamar outra mulher de mãe, ela não brigaria, pois isso seria sinal de que mais gente a ama e cuida dela como uma filha.

“Pai e mãe biológicos são intocáveis, mas a escolha de ter pai e mãe de coração vem através de amor dado. Isso nunca vai tirar esse lugar [de verdadeiro progenitor]. Ninguém se afoga por receber tanto amor.”

Arthur Aguiar não comentou a respeito do caso, mas a mulher dele, a modelo Jhenny Santucci, com quem tem um filho, saiu em defesa. “Passando só para lembrar o pai maravilhoso que você é. Nossa importância em viver e aproveitar ao máximo é maior do que registrar e postar”, escreveu ela. Apesar de não citar nomes, internautas viram a mensagem como uma indireta para Maíra.