Mãe de MC Kevin se irrita com DJs que usam voz do funkeiro sem autorização

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Valquíria Nascimento, mãe e empresária de MC Kevin, morto em maio de 2021 após cair de um prédio, foi às redes sociais para lamentar que a voz e a imagem do filho sejam usadas por alguns DJs para a criação de novos projetos e eventos. Ela soltou uma nota de repúdio.

“A equipe jurídica do MC Kevin gostaria de informar que inúmeros áudios contendo suas interpretações musicais passaram a ser vazados e compartilhados sem nenhum tipo de autorização ou licenciamento”, inicia a nota.

“Por esse motivo, gostaríamos de enfatizar que está terminantemente proibida a circulação, o compartilhamento e a distribuição de qualquer conteúdo não autorizado que contenha, de

forma integral ou parcial, a voz e/ou a imagem do MC Kevin, sob pena de violação de seus direitos autorais e seus direitos de personalidade”, emenda o comunicado.

Muitos fãs ficaram tristes na rede social de Valquíria, pois, para eles, esses projetos que surgem seriam homenagens ao cantor. Em vídeo, a empresária deu mais detalhes do posicionamento e também confirmou que a equipe deverá lançar canções novas de Kevin em breve.

“Eu não sou uma pessoa ruim, do mal. Mas não dá para todo mundo que tem voz do Kevin sair soltando música dele. A gente vai fazer trabalho e soltar música [nova] do Kevin quando estiver tudo organizado. É muito chato a gente ficar fazendo trabalho e vem um DJ e faz uma coisa”, reforçou. Minutos depois, um dos DJs que usaram voz do funkeiro se desculpou com ela.