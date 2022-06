Mãe de Britney celebra casamento da filha, mesmo sem convite

A cantora e Sam Asghari se casaram na última quinta-feira (9), em uma cerimônia intimista, com poucos convidados

Apesar de não ter sido convidada para o casamento de Britney Spears, 40, com Sam Asghari, 28, a mãe da princesa do pop parabenizou a filha pela cerimônia e união com o dançarino. Os dois se casaram na última quinta-feira (9), em uma cerimônia para convidados íntimos.

Lynne Spears, 67, deixou um comentário em uma publicação de Brintey. “Você parece radiante e tão feliz! Seu casamento é o casamento dos ‘sonhos’! E tê-lo em sua casa o torna tão sentimental e especial! Estou tão feliz por você! Eu te amo!”, completou.

A irmã da artista, Jamie Lynn Spears, não comentou a publicação, mas demonstrou seu apoio ao curtir o carrossel de fotos, porém a curtida foi retirada algumas horas depois. Britney e Asghari fizeram uma cerimônia para cerca de 60 convidados. Dentre eles, nomes como Drew Barrymore, Selena Gomez, Madonna e Paris Hilton chamaram atenção.

A cantora não convidou sua mãe e irmã para a comemoração. Seu pai, Jamie, Spears, também ficou de fora da cerimônia de casamento. A decisão de não convidar os familiares vem após a briga por sua tutela, encerrada em novembro de 2021, após mais de uma década.

Segundo fontes contaram à revista People, a cantora caminhou sozinha até o altar. “Ela estava absolutamente deslumbrante em seu vestido principal. Ela chorou lágrimas de felicidade em alguns momentos”. Os filhos da cantora Sean Preston, 16, e Jayden James, 15, também não estavam na cerimônia.