Madonna recebe alta hospitalar e retorna para casa após internação por grave infecção

O quadro de infecção foi considerado grave, mas não foram divulgados detalhes sobre a causa ou o tipo de bactéria envolvida

Madonna, de 64 anos, está em casa se recuperando de um quadro de infecção que a levou à internação. A cantora foi hospitalizada no sábado e chegou a ficar intubada, conforme divulgado por seu empresário, Guy Oseary. Devido ao estado de saúde, Madonna precisou adiar sua turnê “Celebration”, que estava prevista para começar em 15 de julho, em Vancouver, no Canadá, em comemoração aos 40 anos de sua carreira.

De acordo com informações da BBC, Madonna já está se sentindo melhor e recebeu alta hospitalar. O quadro de infecção foi considerado grave, mas não foram divulgados detalhes sobre a causa ou o tipo de bactéria envolvida.

A cantora foi encontrada inconsciente e teve que ser levada às pressas para um hospital em Nova York no último sábado (24), conforme relatado pelo site norte-americano Page Six. Durante todo o episódio, sua filha, Lourdes Leon, de 26 anos, esteve ao seu lado. Atualmente, Madonna já estaria consciente e em processo de recuperação.

Segundo Jamar Tejada, farmacêutico consultado pela Folha de S.Paulo, o tratamento para infecções bacterianas envolve o uso de antibióticos específicos. No entanto, é importante ter cuidado com o uso inadequado desses medicamentos, pois isso pode levar ao desenvolvimento de superbactérias, dificultando a melhora do paciente.