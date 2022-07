Madonna: participante de ‘De Férias com o Ex’ revela que já namorou a cantora

O dançarino Neguin foi questionado pela apresentadora Ana Maria Braga sobre como era trabalhar com a artista

Durante um bate-papo no programa “Mais Você” (TV Globo) desta sexta-feira (29), o dançarino e ex-participante do reality “De Férias com o Ex” (MTV Brasil) Neguin, afirmou já ter tido um relacionamento com Madonna, 63 anos, quando fez parte do grupo de dança da cantora.

Ele foi questionado pela apresentadora Ana Maria Braga sobre como era trabalhar com a artista.

“Eu fazia cenas com ela [Madonna] que eu tinha que lutar com ela. Eu pulava por cima da Madona, dava um chute nela, ela me dava um tiro na perna assim. Então eu tinha que atuar muito nessa parte de dublê”, afirmou.

“Como ela é como pessoa?”, quis saber Ana.

“Ela é extremamente incrível. Tive uma experiência fenomenal com ela. Saíram uns rumores também aí que agora eu já posso divulgar na TV. Eu tive um relacionamento com ela de um ano e meio. É uma pessoa extremamente incrível e eu só tenho gratidão por tudo que vivenciei com ela”, disse o dançarino.

“Ela é uma grande mulher, né?”, elogiou a apresentadora. “Com certeza, ela é referência”, concluiu.

Madonna também já se relacionou com o brasileiro Jesus Luz. Os dois se conheceram em 2008 durante uma sessão de fotos no Rio.