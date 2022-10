Luva de Pedreiro rebate críticas por não falar inglês na Bola de Ouro

Ao ser questionado em inglês sobre a participação no evento, Iran respondeu em português, com auxílio de um tradutor

São Paulo – SP

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, rebateu as críticas que recebeu por não falar em inglês em uma entrevista na cerimônia da Bola de Ouro, vencida pelo atacante francês Karim Benzema, na última segunda-feira (17).

“Todo o mundo está dizendo que eu passei vergonha na entrevista, que eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês mesmo, meu parceiro. E você, que sabe falar inglês, não desmereça ninguém, não. Eu não tive oportunidade, igual muita gente teve oportunidade, de estudar. Ou eu trabalhava para comer ou estudava. Não desmereça ninguém, não”, disse o Luva em vídeo publicado nos stories do Instagram.

“Você que sabe falar inglês, trabalhe meia hora no sol quente de 40 graus para ver se você sabe. Eu tenho fé em Deus e nunca vou desistir do meu sonho. Eu ainda vou aprender a falar inglês”, completou o influenciador.

Ao ser questionado em inglês sobre a participação no evento, Iran respondeu em português, com auxílio de um tradutor: “é um momento histórico, graças a Deus, representar os brasileiros, que são os melhores do mundo. Nunca desista dos seus sonhos! Receba, caraca!”.

O Luva vestiu um terno verde na Bola de Ouro e ainda tietou jogadores como Mané, do Bayern de Munique, De Bruyne, do Manchester City, e Ederson, também do City, além do ex-atacante Ronaldo Fenômeno.