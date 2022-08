Luva de Pedreiro assina contrato com a Adidas

O contrato prevê exclusividade do uso de roupas e acessórios da marca, da mesma forma que é feito com os jogadores de futebo

O influenciador Luva de Pedreiro usou suas redes sociais para anunciar que assinou com a marca de artigos esportivos Adidas.

A duração do contrato é de 18 meses e a empresa pretende levá-lo à Copa do Mundo do Qatar.

“O melhor do mundo agora é três listras: receba! Simplesmente inigualável, inimitável e magnífico, não tem jeito!”, escreveu em seu perfil do Instagram para divulgar a parceria.

Este é o acordo é o primeiro de Luva sob a supervisão dos empresários Falcão e Marcelo “Batata”, sócios da ‘F.12’.

O contrato prevê exclusividade do uso de roupas e acessórios da marca, da mesma forma que é feito com os jogadores de futebol. Com isso, Iran Pereira deve utilizar apenas materiais da Adidas a partir de agora.