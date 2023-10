Luísa Sonza diz que carta sobre a traição de Chico Moedas vai virar canção

Nesta quinta-feira (5), Luísa disse que “com certeza” quer transformar a carta em música

Luísa Sonza disse que vai transformar a carta que usou para expor a traição de Chico Moedas em uma canção. A cantora leu o texto no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, em setembro.

Nesta quinta-feira (5), Luísa disse que “com certeza” quer transformar a carta em música, em uma entrevista ao canal da influenciadora Foquinha.

Quando questionada se está arrependida de colocado o nome de Chico Moedas na música “Chico”, de seu novo álbum “Escândalo Íntimo”, ela nega. “Jamais. É uma música para o Chico Buarque, gente!”, brinca.

A cantora também respondeu às teorias de que ela teria planejado toda a história do namoro e do término como uma campanha para promover o álbum. “Eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei ou que eu gostaria para mim. Nunca, jamais seria algo planejado.”

“Se você vê a entrevista completa, você vê que eu não tinha intenção de falar texto nenhum, afirmou ainda a cantora.