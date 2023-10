Motorista que atropelou Kayky Brito revela desejo de encontrar ator: “Depende da família liberar”

Diones Coelho contou detalhes sobre o seu desejo de encontrar o ator após o acidente na Barra da Tijuca

O motorista que atropelou Kayky Brito em um acidente na Barra da Tijuca abriu o seu coração e contou que ainda tem vontade de visitá-lo e encontrá-lo. Diones Coelho ainda ressaltou que tudo depende da família liberar a sua visita, mas que o desejo existe em seu coração.

“Com certeza é um desejo do meu coração. Só que depende da família liberar. Eles liberando, com certeza você vão ver esse encontro, a gente vai estar junto para poder selar e virar essa página, e cada um seguir a sua vida bem e com Deus. Vou falar do amor de Deus para ele, tem um propósito nisso tudo. No tempo de Deus, eles me liberando para poder vê-lo, é um desejo que eu tenho e quero, dependo só deles liberar. Agradeço o carinho de vocês e as mensagens e o apoio desde sempre”, afirmou nas redes sociais.

Vale lembrar que a investigação policial sobre o atropelamento de Kayky Brito chegou à conclusão de que o motorista de aplicativo não teve culpa no dia do acidente.