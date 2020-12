Luísa Sonza abre o jogo sobre o namoro com Vitão, e entrega: “Eu tomei atitude ” — assista!

PUBLICIDADE

O casal protagonista do clipe “Flores”, Luisa Sonza e Vitão responderam algumas perguntas feitas pelos internautas no Instagram, na tarde desta quarta-feira (30). E quem vê o dois, não imagina que antes a situação era bem diferente tempos atrás. Dentre as curiosidades reveladas pela cantora, ela revela que a atração pelo namorado, não foi à primeira vista.

A primeira pergunta feita por um fã, foi sobre a timidez do Vitão fora das câmeras. “Ele é super tímido. Super! Antes de a gente começar a ficar, eu achava ele um porre porque eu achava ele muito quieto e eu sou a pessoa que mais fala no mundo”, entregou Luísa Sonza. “Eu sou meio timidão”, confirmou Vitão, sem graça. “Meio, Vitor?”, brincou a cantora.

Na sequência das perguntas, internautas quiseram saber quem tomou atitude primeiro no relacionamento, Sonza se entregou e afirmou ter sido ela. “O Vitor é muito lerdo, eu já sou mais ligeirinha, aí eu falei assim: ‘Hum, nada pra fazer, solteira’, arrumei um jeitinho de ver o bichinho aqui. Nossa, ele demorou”, revelou.

Luisa também relata ter ficado boquiaberta ao ser pedida em namoro. “O melhor foi a reação do seu pai”, completou Vitão.

Após assumirem o relacionamento em setembro deste ano, houveram muitas especulações de que a cantora havia traído o então marido, Whindersson Nunes, para ficar com Vitão. A história foi desmentida pelos dois diversas vezes.