Luciano, na estrada com os Amigos, nega que vá se separar de Zezé Di Camargo

Folhapress

São Paulo – SP

Enquanto se preparava para subir ao palco do Allianz Parque e gravar o especial dos Amigos que vai ao ar na noite desta segunda-feira na Globo, Luciano Camargo afirmou à Folha que não tem planos de se separar de seu irmão, Zezé Di Camargo.

Juntos há 32 anos, idade de seu primeiro álbum, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano viu se espalharem nas redes sociais rumores de que eles planejavam um rompimento. Luciano atribui a especulação à pandemia, que os obrigou a abandonar os palcos por um longo período.

“Estou na turnê ‘Novos Tempos’, ao lado do meu irmão, como sempre. Como não sou muito de olhar rede social, não vi ninguém dizer que iríamos nos separar. Vi um ou outro. Mas como gravei um projeto para agradar a Deus, a quem eu sirvo, e meu irmão fez o projeto dele, algumas pessoas acharam que íamos nos separar.”

Nos últimos anos, a dupla trabalhou em projetos solos. Em outubro de 2020, Luciano lançou o álbum de louvores “A Ti Entrego”, e em fevereiro de 2022 Zezé fez o disco “Rústico”, com o objetivo, ele afirmou, de resgatar a sua “essência de homem do campo”.

Mas Luciano diz que a sua incursão solo foi um projeto isolado e não terá continuidade. “Não tenho carreira cristã. Foi um projeto isolado que fiz durante a pandemia. Eu não me preocupo. Vivo o hoje, com meu irmão, e vou cantar com ele enquanto Deus permitir.”

ESPECIAL AMIGOS – 20 ANOS

– Quando Seg. (11), às 22h25

– Onde Globo

– Produção Valéria Amaral

– Direção Pedro Secchin e Raoni Carneiro

AMIGOS – A HISTÓRIA CONTINUA

– Quando Dom. (17), às 20h

– Onde Allianz Parque – av. Francisco Matarazzo, 1.705, São Paulo

– Preço De R$ 550 a R$ 990

– Classificação Livre

– Link: https://www.guichelive.com.br/turne-amigos-sao-paulo_25953