Saiba quais as 10 personalidades mais procuradas no Google em 2023

O Google Trends revela quais foram as principais buscas de 2023 na plataforma.

O ano de 2023 está chegando ao fim, meus amores, e esse é o momento perfeito para relembrar tudo que aconteceu nos últimos 12 meses. Uma boa maneira de saber o que mais ficou em alta neste ano é a partir do Google, a principal plataforma de pesquisas na internet. Afinal, esse é o site que as pessoas mais utilizam quando querem saber mais sobre determinado tema.

A lista de personalidades mais pesquisadas em 2023 conta com Kayky Brito, Larissa Manoela, Ana Hickmann liderando o seu ranking. Os dados são da pesquisa divulgada pelo Google nesta segunda-feira (11), que compilou as buscas realizadas na plataforma nos últimos meses.

Kayky Brito foi um assunto recorrente após o ator ter sido atropelado no início de setembro e ter enfrentado um quadro de politraumatismo. Ele estava em um quiosque na praia da Barra, com o ator Bruno De Luca e outros amigos, quando foi buscar algum pertence em seu carro e, no momento que voltava para o quiosque, foi atropelado na avenida Lucio Costa, à 1h08 da manhã.

Larissa Manoela foi assunto em todo o país após expor sua vida financeira, também por ter cortado relações com os pais e toda a briga judicial dentro de sua família. A atriz, que possui uma vida pública desde criança, não possuía controle de sua vida financeira e dependia da autorização dos pais para utilizar qualquer dinheiro, mesmo que fosse apenas para comprar petiscos durante uma ida à praia, por exemplo.

Ana Hickman foi tópico de discussões em novembro deste ano depois que a apresentadora denunciou seu marido, Alexandre Corrêa, por agressão física. Segundo o boletim de ocorrência, Alexandre teria empurrado a esposa contra a parede e ameaçado dar cabeçadas nela.