Luan Santana e Izabela Cunha terminam noivado

O noivado de Luan Santana e Izabela Cunha chegou ao fim na última quinta-feira (25). Após dois anos juntos e um como noivos, o casal terminou o relacionamento. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor à reportagem.



Até o momento, Luan e Izabela não fizeram publicações nas redes sociais nem falaram abertamente sobre o término. Eles costumam ser discretos no que diz respeito à relação e a assessoria não deu detalhes.



O casal tornou o relacionamento público em novembro de 2021. Em julho de 2022, confirmaram o noivado, após serem vistos usando alianças em um show da turnê Luan City.



Luan Santana já foi noivo da influenciadora Jade Magalhães, com quem teve relacionamento de 12 anos. O casal chegou a dividir a mesma casa durante a pandemia. O noivado chegou ao fim em outubro de 2020.