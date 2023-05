Explosão de fofura: Marina Sangalo rouba a cena durante show da Ivete 

A garotinha, de apenas 5 anos, mostra que, assim como a mãe e o irmão mais velho, possui um pezinho no meio artístico.

Gente, só eu que estou completamente apaixonada na filha da Veveta? Após toda a repercussão que as participações do filho mais velho da cantora, Marcelo Cady, fez em seus shows, a musa baiana provou mais uma vez que ela não tem um simples útero, mas sim uma fábrica de artistas.

Na madrugada do último sábado (27), enquanto se apresentava em Lisboa – Portugal, Ivete recebeu uma linda homenagem de seus filhos e irmãos no palco, porém, o que realmente chamou a atenção foi a simpatia e o talento que uma de suas filhas caçulas da cantora, a Marina, de apenas 5 aninhos, apresentou ao decorrer do show.

Dançando, cantando e até conversando com o público, a garotinha, que é irmã gêmea da Helena, não só se mostra extremamente carismática, como também mostra que, igual a cantora e o seu irmão mais velho, ela também tem um pézinho no meio artístico. Será que está aí o futuro do nosso axé?