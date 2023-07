Lisa Marie, filha de Elvis Presley, morreu por complicações de cirurgia para emagrecer, diz laudo

A autopsia também detectou em seu sangue um nível “terapêutico” e não perigoso de um opiáceo

Lisa Marie Presley, a única filha do “rei do rock” Elvis Presley, morreu em janeiro por complicações de uma cirurgia para redução de peso, segundo o laudo da autopsia.

A cantora morreu repentinamente, aos 54 anos, “por uma obstrução intestinal causada pelo tecido cicatricial que se formou após uma cirurgia bariátrica realizada há vários anos”, afirmaram funcionários de saúde de Los Angeles em um boletim de imprensa divulgado nesta quinta-feira (14).

“A causa da morte é natural”, acrescentaram os especialistas.

O objetivo deste tipo de cirurgia é emagrecer mediante a redução do estômago ou a colocação de uma banda gástrica.

A autopsia também detectou em seu sangue um nível “terapêutico” e não perigoso de um opiáceo, a oxicodona, junto com traços de outro analgésico e uma substância para tratar a depressão, mas isso “não contribuiu para sua morte”, segundo a imprensa americana.

Lisa Marie, que tinha histórico de dependência de opiáceos e analgésicos, foi encontrada inconsciente em sua casa por seu ex-marido, Danny Keough, em 12 de janeiro.

Keough, que também vivia na propriedade localizada em Calabasas, nos arredores de Los Angeles, lhe fez massagens cardíacas até a chegada dos paramédicos, indicou o site americano TMZ.

Muito próxima de seu pai, Elvis, que em sua homenagem batizou seu avião particular como “Lisa Marie”, a cantora tinha apenas 9 anos quando o roqueiro morreu. Laudos de toxicologia revelaram níveis altos de drogas no corpo do astro.

Apesar de Lisa Marie Presley lançar três álbuns em sua carreira, nunca conseguiu alcançar o imenso sucesso mundial de seu pai, um dos artistas mais famosos de todos os tempos.

© Agence France-Presse