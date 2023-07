Key Alves bate o pé em disputa por Vini Jr.

A ex-BBB foi flagrada em confusão na festa de aniversário do jogador com a sua nova ficante, Bia Michelle

Minha gente, eu já não estou entendendo mais nada. Vini Jr. trouxe uma mexicana para curtir sua festa de aniversário e as últimas notícias que tenho é que eles estavam vivendo um affair. Mas o que me deixou intrigada é que Bia Michelle já foi colocada como atual affair do jogador e foi até motivo de Key Aves ficar encantada e tirar satisfação diretamente com ela.

Tudo aconteceu na festa de aniversário do jogador e as informações são da página Gossip do Dia, que diz que Key teria se desentendido com Bia e a briga começou após ela perguntar para a ex-BBB se ela estava ficando com Vini.

Key confirmou a informação de forma grosseira e a treta virou um climão entre as duas no meio da festa. Vale ressaltar que elas eram amigas até o ocorrido explodir.