Linn da Quebrada vence prêmio de Mulher do Ano e é alvo transfobia

Linn da Quebrada foi alvo de ataques transfóbicos nesta quarta-feira, 26, nas redes sociais. As ofensas aconteceram após a artista ganhar o prêmio de Mulher do Ano do Geração Glamour 2022. Em comentários no Instagram, usuários tentaram invalidar a conquista: “já temos uma ganhadora do ano e se trata de um ganhador. Se considerarmos que é um homem, como se diz hoje em dia, biológico”, disse uma usuária.

Nos stories, Lina compartilhou um desabafo, alegando estar cansada de sofrer preconceito e de ter que se posicionar constantemente: “Estou realmente cansada, exausta dessa tal representatividade que não me apresenta. Eu não quero mais ser forte, nem lutar. Quero desfazer aquilo que fizeram de mim”, escreveu. Posteriormente, a cantora também compartilhou uma montagem com comentários desprezando sua vitória.

Estadão Conteúdo