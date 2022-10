Líbero Juliana Paes se declara para namorada jogadora de vôlei

Ela fez uma homenagem para a também jogadora Maynara, do Osasco, sua namorada.

A líbero Juliana Paes, do Taubaté, mostrou seu lado romântico em suas redes sociais.

“Pensa que incrível viver um amor que soma, transborda; um amor de muita parceria e cumplicidade, um amor com planos e sonhos, um amor leve, livre? um amor puro, repleto de cuidado e respeito. Um amor que transforma, que faz você evoluir e querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Um amor que nos faz amadurecer e aprender. Eu tenho um amor assim? e o mais incrível é poder viver todo esse amor com você. Mais do que a qualquer outra coisa no mundo”, escreveu.

Com passagens pela seleção brasileira, Juliana é homônima da atriz da Globo e já foi, inclusive, confundida com ela.

“As pessoas brincam (com o nome igual). Uma vez marquei um horário no salão e a atendente ficou meio decepcionada quando quem chegou fui eu e não a atriz”, disse ao UOL, em 2014.