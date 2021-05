Lexa recebe alta hospitalar após cirurgia de emergência

Ela precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência na quarta-feira (26) e estava internada para a recuperação

A cantora Lexa, 26, teve alta do hospital São Luiz, no Morumbi, zona sul de São Paulo, no início da madrugada desta sexta-feira (28). Ela precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência na quarta-feira (26) e estava internada para a recuperação.

Lexa saiu do hospital em uma cadeira de rodas ao lado da mãe, Darlin Ferrattry. Estava abatida, mas tentou sorrir para os fotógrafos. “Ela está com dor, mas está sendo medicada e acompanhada por excelentes profissionais”, disse a mãe.

De acordo com o boletim médico, o otorrinolaringologista Luiz Cantoni teve de operar as amígdalas e o septo nasal da cantora. Ela contou nas redes sociais que teve sangramento nasal e abscesso amigdaliano.

“Tenho um desvio de septo e carne esponjosa horríveis”, contou Lexa. “Sou asmática e sofro com a amigdalite, tive sangramento e operei… estou em recuperação. Obrigada pelas palavras de carinho, mas por hora não consigo falar… beijos cheios de amor para todos.”

Em dezembro, Lexa se formou no curso de marketing. O anúncio foi feita pela própria artista em seu perfil em uma rede social. “Eu consegui! Feliz demais de realizar mais um sonho, mesmo gerindo carreira, vida pessoal, milhões de coisas e reuniões”, comemorou.

